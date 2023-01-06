Принц Гарри признался, что убил 25 человек в период военной службы в Афганистане

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Герцог Сассекский принц Гарри признался, что за годы военной службы в Афганистане убил 25 человек. Об этом он написал в своей автобиографической книге Spare ("Запасной"), передает телеканал Sky News.

"Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил. Итак, мое число – 25", – приводит телеканал строки из мемуаров принца.

По словам Гарри, он не испытывал из-за убийств особых чувств. Это не приносило ему удовлетворения, но и не вызывало стыд.

Британский принц отслужил в Афганистане два срока.

Также из его книги стало известно, что в 17 лет в погоне за новыми ощущениями он употреблял кокаин и вместе с братом принцем Уильямом просил Чарльза не жениться на Камилле.

Ранее стало известно, что мемуары принца с внесенными поправками опубликуют в начале 2023 года. Изначально их публикация ожидалась к концу 2022, однако после смерти королевы Великобритании Елизаветы II Гарри решил внести изменения. Такое решение объяснили тем, что некоторые моменты в книге могли бы выглядеть не очень хорошо после ухода монарха.

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