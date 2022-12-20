Меган Маркл и принц Гарри снялись в новом документальном сериале Netflix

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в съемках нового документального проекта от Netflix "Живи, чтобы вести", посвященного "вдохновляющим лидерам". Об этом сообщает DeadLine.

Отмечается, что герцоги Сассекские также выступили продюсерами сериала, который в семи эпизодах расскажет о жизни активистки Греты Тунберг, премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

"Сериал вдохновлен Нельсоном Манделой, который однажды сказал: "В жизни важен не только факт, что мы жили", – сказал принц Гарри в трейлере сериала.

Премьера проекта состоится на стриминговой платформе Netflix 31 декабря.

8 декабря на платформе Netflix вышли первые серии документальной ленты о жизни герцога и герцогини Сассекских. Меган и Гарри рассказывают о королевской жизни, проблемах, с которыми они сталкиваются.

Документальная лента "Меган и Гарри" установила за первую неделю новый рекорд по просмотрам. Зрители уделили новому сериалу 81,55 миллиона часов.

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