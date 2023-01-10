Скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" поступили в продажу в Британии

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В Великобритании в продажу поступили мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). В полночь по местному времени книга появилась на полках круглосуточных книжных магазинов на вокзалах и в аэропортах. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Британцы выстроились в очереди в попытке приобрести мемуары герцога Сассекского. По информации канала, ночью толпа людей окружила книжный магазин WHSmith на железнодорожном вокзале Лондона.

"Я крайне заинтригована, много читала в прессе об этой книге. Я никогда не была на ночном релизе книги. Это немного волнующе", – поделилась эмоциями одна из посетительниц магазина.

Ранее стало известно, что мемуары принца опубликуют в начале 2023 года. Первоначально их выход был запланирован на конец 2022 года, но после смерти королевы Елизаветы II Гарри решил внести изменения.

В Сети опубликовали отрывки из книги герцога. В них он признался, что за годы военной службы в Афганистане убил 25 человек, а также рассказал об употреблении кокаина в возрасте 17 лет.



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