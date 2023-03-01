Геофизик предрек землетрясение в Японии, которое вызовет опасное для Токио цунами

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В течение трех месяцев у берегов Японии могут произойти сильные подземные толчки, которые способны задеть Курилы и Камчатку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного научного сотрудника лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН Алексея Любушина.

По его словам, землетрясение случится в океане у южной части Японии. Эксперт указал, что главная опасность заключается в цунами, которое может достичь Токио. Геофизик уточнил, что прогноз исходит из анализа сейсмических шумов на планете.

"Я использовал такой геофизический параметр, как длина суток. Параметры сейсмического шума меняются в зависимости от длины суток. Оказалось, что есть корреляция: всплеск отклика свойств сейсмических шумов на длину суток связан с выбросами сейсмоэнергии", – подчеркнул он.

Любушин уверен, что пик, который он выявил, сформировался в конце прошлого и начале 2023 года.

"Конечно, если землетрясение в Японии все же будет, то оно будет очень сильным. Это может задеть Курильские острова. Камчатку тоже, но все же она находится далековато", – заключил он.

Ранее сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясение в марте этого года. Он полагает, что сближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3–4 или 6–7 марта.



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