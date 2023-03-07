Украинский командир рассказал о последствиях оставления Артемовска

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Командир подразделения ВСУ юрист Денис Ярославский заявил, что в случае отступления украинских сил из Артемовска, весь удар на себя примут близлежащие города. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если сейчас ВСУ отпустят Бахмут (украинское название Артемовска – прим. ред.), несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие", – заявил он.

Ярославский считает, что российские силы могут не остановится после сдачи города.

"Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там", – резюмирует он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский призвали продолжить бои в Артемовске и усилить позиции в городе. При этом, в СМИ сообщали о больших потерях Киева в Артемовске.

По данным газеты El País, в городе были размещены несколько из лучших бригад Украины, которые и понесли существенные потери.

Военные РФ заявили, что полностью занять Артемовск можно за несколько дней

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