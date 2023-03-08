Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир зенитной батареи сообщил об уничтожении группы украинской пехоты на краснолиманском направлении.

"Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров", – заявил он.

Командир уточнил, что сразу после отхода российских военных, ВСУ открыли по ним огонь из миномета.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении военные РФ уничтожили РСЗО "Град" и "Ураган". По данным из сводок Минобороны РФ, за последние пять дней на краснолиманском направлении ВСУ потеряли около 850 человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем. Он отметил, что поддержка от Запада не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

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