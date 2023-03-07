Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу на другие города – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение не выводить украинские войска из Артемовска по причине того, что после его сдачи российским силам будет открыта дорога в другие города. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Зеленский назвал тактическим данное решение для Украины.

"Мы понимаем, что после Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении", – сказал президент Украины.

Он также заявил, что целью российских сил в Артемовске является желание достичь "маленькой победы".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ. Он также подчеркнул, что город стал важным узлом обороны украинских сил.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в свою очередь, сообщил, что в Артемовске осталось от 12 до 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что за город круглосуточно идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают.

Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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