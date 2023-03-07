Аналитик назвал ситуацию в Артемовске началом конца для Украины

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Аналитик Брэндон Вайхерт считает, что ситуация, которая сложилась в Артемовске на сегодняшний день, указывает на то, что украинской армии скоро придет конец. Об этом он написал в статье для Asia Times.

"Начало конца мы, скорее всего, наблюдаем прямо сейчас в Артемовске", – отметил он.

Вайхерт обратил внимание на истощение ВСУ, перегрузку западных цепочек поставок вооружения, а также на то, что боевые запасы Североатлантического альянса иссякли.

Он уверен, что российская сторона продолжит решать поставленные в рамках спецоперации на Украине задачи.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под контроль уже половину Артемовска. Также он сообщал, что в городе присутствуют около 10 тысяч солдат ВСУ.

Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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