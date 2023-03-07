Взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение Артемовска продолжается. Город стал важным узлом обороны Вооруженных сил Украины, передает его слова RT.

"Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", – подчеркнул министр.

До этого он сообщил, что потери украинских войск в феврале 2023 года превысили 11 тысяч бойцов, что более чем на 40% выше в сравнении с прошлым месяцем.

Шойгу добавил, что поддержка от стран НАТО не помогла солдатам украинской стороны преуспеть на фронте.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под контроль уже половину Артемовска. Также он сообщал, что в городе присутствуют около 10 тысяч солдат ВСУ.

Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них.

Военные эксперты рассказали о текущем положении ВС России и ВСУ в Авдеевке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!