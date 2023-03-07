В ДНР заявили, что ВС РФ контролируют почти половину Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль уже половину Артемовска. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже <...> контролируют практически половину Артемовска", – сказал он.

Как пишет РИА Новости, ВС РФ на данный момент контролируют все асфальтированные дороги на подступах к городу, что на фоне начавшейся распутицы затрудняет снабжение ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев сейчас перебрасывает свои силы к Артемовску, чтобы предотвратить полное окружение города российскими войсками. Также противник усилил работу артиллерии со стороны города Часов Яр.

Между тем до этого Agence France-Presse писало, что ВСУ начали покидать Артемовск малыми группами. Как отмечал в беседе с изданием один из украинских военных, город почти полностью окружен и вот-вот падет.



Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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