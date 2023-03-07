Военные РФ уничтожили РСЗО "Град" и "Ураган" на краснолиманском направлении 6 марта

Российская армия предпринимала наиболее активные действия на краснолиманском и донецком направлениях 6 марта. Кроме украинских артиллерийских установок, уничтожены по две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган".

Также у поселков Троицкое и Андреевка в ДНР поражены украинские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "С-300".

В воздушных боях сбиты украинский истребитель Су-27 и многоцелевой вертолет Ми-8.

Жители Донецка и его пригородов сообщили об активизации военных действий под Авдеевкой. Они поделились, что в последнее время в районе авдеевской промзоны постоянно работает российская артиллерия и авиация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.