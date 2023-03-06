Louis Vuitton посоветовал Подоляку "учить географию" в ответ на критику новой рекламы

Фото: twitter.com/LouisVuitton

Французский дом моды Louis Vuitton посоветовал советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляку учить географию, комментируя его критику в адрес новой рекламы бренда.

"Вивчайте географию ("Учите географию". – Прим. ред)", – говорилось в удаленной публикации бренда в Twitter.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Колунов счел рекламу бренда с буквой V поддержкой России. По его словам, мир моды ожидает пророссийский бунт, сообщает Life.ru.

"А ведь за каждой такой компанией стоят сотни тысяч сотрудников и покупателей по всему миру. Если рекламная кампания напрямую ассоциируется с Россией, это значит только одно: первый, как говорится, пошел", – сообщил он.

Вместе с тем Колунов отметил, что Россия не скучает по ушедшим из страны компаниям – бренды сами хотят вернуться в РФ.

"Так что европейские компании, их сотрудники и клиенты не сомневаются: они хотят быть Vместе с Россией!" – заявил он.

Ранее LV выпустил рекламу, где был показан сине-бело-красный триколор с латинской буквой V. Согласно задумке авторов, триколор имел отсылку к французскому флагу, а буква V – к дому моды.

Подоляк же обрушился с критикой на французский бренд за новую рекламу. По его мнению, компания поддерживает Россию и ориентирована на проживающих в стране "нуворишей".



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