Бренд-стратег прокомментировал ситуацию с новой коллекцией Louis Vuitton

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Бренд-стратег Александр Дяченко прокомментировал ситуацию с французским домом моды Louis Vuitton, в новой коллекции которого увидели поддержку российской спецоперации на Украине, сообщает RT.
По его мнению, это совпадение и до момента публикации итоговой коллекции никто из тех, кто занимался пиаром, не задумывался о том, что пользователи Сети так воспримут их логотипы. Специалист считает, что у бренда есть два варианта действий. Первый – отмолчаться.
"Данная стратегия часто работает хорошо, люди без отсутствия реакции бренда просто через некоторое время перестают об этом говорить. Другая стратегия – начать оправдываться, один раз извиниться и молчать – тоже неплохая стратегия для того, чтобы успокоить народ. Посмотрим, как будет, но я не думаю, что бренд нарочно решил в такие непростые времена поднять на этом какой-то хайп", – сказал эксперт.
22 марта Louis Vuitton представил новую коллекцию ювелирных украшений, в образах которой многие пользователи увидели символы V и Z, связанные со спецоперацией России на Украине.
Ранее бренд заявил об уходе из России из-за санкций, введенных Евросоюзом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Бренд Louis Vuitton приостановил работу в РФ
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