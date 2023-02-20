Военные РФ взяли под контроль выход к железной дороге на Северск – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Российские военные смогли занять стратегическую высоту в ЛНР, обеспечивающую контроль за железной дорогой, ведущей в Северск. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров добавил, что протяженность взятого под контроль участка составила порядка пяти километров. По его словам, бои за эту территорию шли достаточно долго.

Как объяснил в приложенном к публикации видеокомментарии командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" Киргиз Мусиханов, важность занятого участка обусловлена еще и тем, что он обеспечивает хорошую просматриваемость прилегающих территорий.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии его бойцами под контроль населенного пункта Парасковиевка в ДНР, расположенного в девяти километрах от Артемовска.



ВС РФ взяли под контроль почти все высоты вокруг Артемовска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!