Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск любой ценой

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. По его словам, это не особенно большой город. Об этом он заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

Зеленский сообщил, что ВСУ будут воевать, пока это разумно. Он также отметил, что Украина готовит контрнаступление.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании разгрома России. Зеленский заявил, что его коллега "тратит время" на бесполезные диалоги.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не хотела разгрома России и не будет поддерживать подобную позицию в дальнейшем, в отличие от прочих европейских государств.

По убеждению Макрона, конфликт на Украине не закончится военным путем, несмотря на поддержку Киева со стороны Парижа.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что "ждет инвестиций" от ФРГ и Франции для восстановления страны. По его словам, для восстановления страны необходим европейский рынок. Он также уточнил, что планируется расширить хранилища для сельскохозяйственной продукции в двух больших странах Африки.

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