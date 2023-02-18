Французы раскритиковали заявление Макрона о невозможности победы РФ в конфликте на Украине

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Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не способна выиграть в конфликте на Украине.

Один из комментаторов отметил, что теперь у Франции не осталось ничего, кроме водяных пистолетов, поскольку Макрон лишил страну армии. Другой пользователь сообщил, что пожаловался на аккаунт французского лидера за разжигание ненависти.

"Чем жертвует Украина ради победы? Нашими жизнями? Санкции против России оказали на нас серьезное влияние. <...> ЕС погибает, иностранные транснациональные корпорации процветают. Что вы сделали с нашей страной?" – задается вопросом один из пользователей.

Еще один читатель напомнил, что Макрон находится на службе у французов, а не наоборот.

"Ваша роль – защищать Францию, а не вмешиваться и распределять наши деньги и оружие", – добавил комментатор.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Однако установление мира в Европе невозможно без учета России, считает политик.

До этого Макрон заявил, что в ближайшее время Париж не передаст Киеву истребители. По его словам, это не то, что нужно сейчас украинской армии. Вместе с тем он подчеркнул, что не исключает передачу истребителей в дальнейшем.

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