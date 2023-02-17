Макрон призывом к диалогу с Россией разозлил Зеленского – СМИ

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Призыв французского лидера Эммануэля Макрона к диалогу с Россией вывел из себя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале обозревателя Филиппа Рикара для Le Monde.

В материале поясняется, что высказывание Макрона также вызвало негодование европейских союзников Украины.

"Так что любимое дипломатическое выражение Макрона "в то же время" (когда Париж и посылает оружие врагам России, и призывает к диалогу с ней) – это выражение если и обсуждается во Франции, то за ее пределами оно уж точно вызывает непонимание", – отмечается в материале.

Помимо этого, раздражение к Макрону со стороны партнеров проявляется из-за его предложений дать РФ гарантии безопасности, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Еще одним шокирующим украинских чиновников фактом стало предложение Макрона о недопуске Украины в НАТО. Как отмечает автор материала, представители украинской власти на тот момент уже считали себя членами Альянса.

Ранее Макрон сообщил, что намерен продолжать поддерживать диалог с Россией. По его словам, он будет делать это, несмотря на упреки со стороны мировых лидеров. Вместе с тем французский лидер призвал и другие страны способствовать поддержанию мирового порядка.



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