19 февраля, 23:39Политика
Зеленский заявил, что "ждет инвестиций" от ФРГ и Франции для восстановления Украины
Фото: Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ждет инвестиций" от ФРГ и Франции для восстановления страны, сообщает ТАСС.
В интервью газете "Коррьере делла сера" Зеленский сказал, что Киев ждет французские, немецкие и итальянские инвестиции.
"Мы приглашаем ваши компании работать с нами, приезжайте и участвуйте в нашем восстановлении", – сказал глава Украины.
По словам Зеленского, для восстановления страны необходим европейский рынок.
Он также уточнил, что планируется расширить хранилища для сельскохозяйственной продукции в двух больших странах Африки.
Президент Украины утверждает, что Соединенные Штаты помогают его стране в наращивании передовых технологий. В данный момент украинское государство находится впереди по разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, а также связи и робототехнике, заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский обделил Францию контрактами на участие в восстановлении страны после боевых действий.
По словам экс-разведчика службы DGSE Ален Жюйе, власти страны поставили Украине военную помощь почти на 7,5 миллиарда евро, а подобное решение Зеленского заставляет думать Париж о напрасно потраченных средствах.
Украина обратилась к Западу с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры
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