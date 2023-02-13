Берлускони призвал США предложить Киеву план восстановления в обмен на прекращение огня

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Бывший председатель правительства Италии, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал президента США Джозефа Байдена предложить Киеву план по восстановлению страны в обмен на окончание конфликта. Об этом сообщает газета IL Messaggero.

"Я думаю, что для достижения мира американский президент должен взять [президента Украины Владимира] Зеленского и сказать ему: "По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины", – заявил политик.

По его словам, в случае согласия Зеленского на подобные условия, Вашингтон должен будет перестать поставлять вооружения на Украину.

Берлускони также раскритиковал политику Зеленского, заявив, что если бы президент Украины перестал нападать на автономные республики, то России бы не пришлось проводить спецоперацию.

"Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно", – заявил он.

Ранее Берлускони высказывал беспокойство из-за того, что не видит никаких перспектив дипломатического решения по украинскому конфликту. Он также заявлял, что ни у кого, кроме Папы Римского Франциска и Святого Престола, нет никаких решений, направленных на мирное урегулирование конфликта.

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