Президенты Аргентины и Колумбии с другими политиками призвали к переговорам по Украине

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Политики нескольких стран призвали активизировать усилия по достижению прекращения огня на Украине. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон и другие выступили с подобным призывом в статье для Le Monde.

Политики считают, что конфликт на Украине способствовал милитаризации мира, так как многие страны начали увеличивать военные расходы. По их мнению, США на фоне конфликта "возродили прежнюю роль НАТО" и усилили влияние на Европу в конкуренции с Китаем. Помимо прочего, заявляют они, из-за конфликта на Украине вырос экспорт нефти и газа, которые добываются неэкологичными технологиями.

"По этой причине мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления режима прекращения огня и проведения мирных переговоров в соответствии с призывами генерального секретаря ООН, папы Франциска, президентов Густаво Петро, Лулы да Сильвы и Альберто Фернандеса", – указано в статье.

До этого к немедленному прекращению огня на Украине призывал министр обороны Турции Хулуси Акар. Это заявление Акар сделал во время телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

На последнем заседании Совета безопасности ООН, инициированном Россией, к немедленному перемирию на Украине призвал основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. По его словам, президенты США, России и Украины, а также НАТО должны изменить свои курсы и договориться о прекращении огня.

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