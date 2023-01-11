Министр обороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

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Министр обороны Турции Хулуси Акар призвал к немедленному прекращению огня на Украине, сообщается на сайте турецкого Минобороны.

Заявление Акар сделал во время телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Наша страна, включая нашего президента, будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор", – сказал министр обороны Турции.

По словам Акара, огонь необходимо прекратить для предотвращения человеческих жертв, а также для восстановления мира и стабильности в стране.

В разговоре было отмечено, что из портов Украины в пользу нуждающихся стран было отправлено почти 17 миллионов тонн пшеницы и кукурузы в рамках зерновой сделки.

Кроме того, Резников выразил благодарность Акару за поддержку Киева, "верность турецко-украинскому сотрудничеству", и назвал его другом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о готовности Анкары взять на лечение раненных на Украине. Турецкая сторона рассчитывает, что при открытии гуманитарного коридора между РФ и Украиной сможет помочь детям, женщинам и раненым, отметил омбудсмен Турции Шереф Малкоч.



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