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Турция поддержала открытие гумкоридора для раненных на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о готовности Анкары взять на лечение раненных на Украине. Турецкая сторона рассчитывает, что при открытии гуманитарного коридора между РФ и Украиной сможет помочь детям, женщинам и раненым, отметил омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

"Шереф-бей (омбудсмен Турции. – Прим. ред.) говорит о том, можно ли открыть коридор для раненых (из-за ситуации на Украине). Мы поддерживаем это. Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно", – заявил Эрдоган на международной конференции по правам человека в Анкаре.

Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать работу в направлении гуманитарной помощи.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о поддержке страной плана Киева по урегулированию ситуации на Украине. Министр также заявил о цели государства выступить председателем по некоторым пунктам списка.

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