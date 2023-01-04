Эрдоган повторно предложит Путину посредничество по Украине – источник

Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен повторно предложить президенту России Владимиру Путину посредничество при переговорах с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество", – заявил собеседник информагентства.

О возможном участии Турции в переговорах речь пойдет в ходе разговора Эрдогана и Путина, запланированного на 4 января. Проведение этого мероприятия подтвердили в Кремле.

Также стало известно, что президент Турции также проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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