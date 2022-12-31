Турция согласилась вывести войска из Сирии после встречи в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Yahya Nemah

Анкара согласилась вывести свои войска с сирийских территории после переговоров глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское издание Al-Watan.

Как утверждает источник газеты, речь идет о полном выводе военного контингента с севера Сирии. Также, по его словам, сторонами обсуждался вопрос выполнения соглашения 2020 года, которое затрагивает сирийскую автомагистраль М4.

Кроме того, в ходе переговоров представители Анкары и Дамаска согласились с тем, что члены Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, являются агентами Израиля и США и представляют опасность для их стран.

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. В ходе них стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев, а также совместные шаги по борьбе с экстремистскими группировками.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!