В Москве прошли переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

В Москве в среду состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны договорились сохранять контакты в текущем формате в целях стабилизации обстановки как в самой Сирии в частности, так и во всем ближневосточном регионе в целом.

Как сообщало до этого министерство национальной обороны Турции, в Москве сегодня с визитом находятся непосредственно глава ведомства Хулуси Акар, глава нацразведки страны Хакан Фидан, а также глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас.

На повестке дня военного руководства трех стран, стоял сирийский кризис и вопрос борьбы с находящимися на территории страны террористическими группировками, а также миграционный кризис.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России, Турции и Сирии. При этом он указывал на то, что переда соответствующим саммитом должны встретиться министры обороны и иностранных дел трех стран.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!