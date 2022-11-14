Песков не смог опровергнуть или подтвердить информацию о переговорах РФ и США в Турции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог дать исчерпывающий комментарий относительно сообщений о российско-американских переговорах в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что 14 ноября в турецкой столице проходят переговоры делегаций России и США. Для участия в них якобы даже прилетел директор СВР Сергей Нарышкин.

"Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (информацию о переговорах. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность встречи с Владимиром Путиным на полях саммитов G20 или АТЭС. В ответ на это в РФ заявили о готовности рассмотреть предложение о встрече, если таковое поступит, однако 10 ноября стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, а РФ будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.



Саммит G20 начнется на Бали 15 ноября

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