Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Владимиром Путиным. Об этом сообщает радиостанция France Inter.

"Да, нужно продолжать разговаривать", – сказал Макрон, отвечая на вопрос о том, нужно ли Парижу сохранять контакт с президентами Ирана и России.

Ранее президент Франции призвал возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной. Макрон выразил мнение, что в настоящее время преждевременно говорить о "каких-то радикальных условиях", однако, отметил он, рано или поздно настанет момент, когда будет необходимо вернуться к переговорам.

До этого издание Point сообщило, что Макрон призвал Папу Римского Франциска выйти на связь с Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем.

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