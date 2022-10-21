Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в установлении цены на газ

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цен на свой газ, который Вашингтон продает европейцам в три-четыре раза дороже, чем на американском рынке. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По мнению Макрона, этот вопрос должен стать темой для дискуссий, так как речь идет об искренности в трансатлантической торговле.

Президент Франции, по данным ТАСС, также заявил о своем намерении поднять эту тему во время визита в США в декабре.

Ранее вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на американский сжиженный природный газ. Он пояснил, что ситуация с сжиженным природным газом, который поставляют в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для внутреннего потребления, создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность.



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