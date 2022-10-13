Песков заявил, что после взрывов на "Северных потоках" Европа не может покупать газ РФ

Фото: kustbevakningen.se

После взрывов на "Северных потоках" Европа фактически лишена возможности покупать российский газ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас ЕС вынужден покупать у США сжиженный газ втридорога. Песков отметил, что "Турецкий поток" остается единственным надежным маршрутом.

"Поскольку это единственный сейчас надежный маршрут, (президент России Владимир. – Прим. ред.) Путин как раз и предложил возможность сделать на турецкой границе отдельный хаб, с тем чтобы потом желающих через него уже снабжать газом", – приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что сейчас Москва фактически не контактирует с Европой по вопросам нового маршрута поставки газа.

"Европейские партнеры не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят", – подчеркнул Песков.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" нужно обязательно поддерживать, в частности следует сохранить тот газ, который еще есть в трубе. По его словам, две нитки "Северного потока – 1" требуют полного восстановления, одна нитка "Северного потока – 2" тоже требует восстановления, а по второй нитке есть возможность пропускать газ.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.



Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

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