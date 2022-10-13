Эксперт назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2"

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал условия для работы уцелевшей нитки "Северного потока – 2". Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, газопровод нужно обязательно поддерживать, в частности следует сохранить тот газ, который еще есть в трубе.

"Две нитки "Северного потока – 1" требуют полного восстановления, одна нитка "Северного потока – 2" тоже требует восстановления, а по второй нитке есть возможность пропускать газ", – заключил Пикин.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.



Путин заявил, что Европа может получить газ РФ по уцелевшей нитке "Северного потока – 2"

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