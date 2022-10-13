Глава компании "Новатэк" не поверил, что страны Запада могут ограничить цены на газ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава компании по добыче природного газа "Новатэк" Леонид Михельсон усомнился, что страны Запада все-таки введут потолок цен на российский газ. Он заявил, что такое решение превысило бы предел глупости.

"Я считаю, что это глупость какая-то. Кому потолок? Американскому СПГ? 26 миллионов тонн они поставили в этом году в Европу, для них потолок сделать? <...> Я считаю, что не будет таких решений. Мое субъективное мнение – есть предел глупости", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на семь миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.

В свою очередь, Владимир Путин сделал акцент на том, что европейские государства только усугубляют ситуацию, вводя различные антироссийские меры. Он предупредил, что последствия таких решений будут ощутимы для жителей Европы. Глава государства подчеркнул, что установление потолка цен провоцирует глобальную нехватку энергии и еще больший рост цен.



Специалист рассказал, как Европа переживает энергетический кризис

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!