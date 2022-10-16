Миллер предупредил о прекращении поставок в случае введения потолка цен на газ

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Если Европа введет потолок цен на российский газ, то это повлечет за собой прекращение поставок. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, в этом вопросе Москва опирается на подписанные договоры.

Миллер добавил, что такое одностороннее решение нарушает "существенные условия контракта".

Ранее вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести потолок цен на сжиженный природный газ США. Он отметил, что его поставляют в Евросоюз по цене в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления в Америке. По мнению Новака, это создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность.



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