Макрон призвал возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной. Такое заявление он сделал на полях климатической конференции ООН в Египте.

"Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины – определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – приводит слова политика РИА Новости.

По мнению Макрона, сейчас преждевременно говорить о "каких-то радикальных условиях", однако, считает он, рано или поздно настанет момент, когда будет необходимо вернуться к переговорам.

Ранее издание Point сообщило, что президент Франции призвал Папу Римского Франциска выйти на связь с Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Отмечалось, что встреча понтифика и Макрона прошла 24 октября в Ватикане.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта для переговоров с Украиной, однако сейчас они исключены из-за запрета Киева на законодательном уровне на любые контакты с Москвой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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