В Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россию на саммите G20 на Бали будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", – сказал представитель Кремля.



Песков также рассказал, что Владимир Путин не поедет на мероприятие.

Ранее посольство РФ в Индонезии сообщило, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.



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