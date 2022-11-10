09:57Политика
В Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россию на саммите G20 на Бали будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", – сказал представитель Кремля.
Песков также рассказал, что Владимир Путин не поедет на мероприятие.
Ранее посольство РФ в Индонезии сообщило, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров.
Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября. Форум пройдет на индонезийском острове Бали.
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