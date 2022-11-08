Зеленский планирует принять участие в саммите G20

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает издание "Общественное".

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Наиболее вероятным, по словам представителя президента, является онлайн-участие.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский не готов участвовать в саммите G20, если на форум приедет президент России Владимир Путин. При этом украинский лидер подтвердил подготовку Украины к саммиту, который запланирован на 15–16 ноября.

В Госдуме такое решение Владимира Зеленского объяснили страхом перед российским президентом. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В конце октября президент РФ Владимир Путин допустил, что может посетить саммит "Большой двадцатки" в Индонезии лично. При этом глава государства выразил уверенность в том, что страна точно будет представлена на форуме на высоком уровне.

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