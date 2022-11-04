В Госдуме объяснили, почему Зеленский не хочет видеться с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет участвовать в саммите G20, если там будет Владимир Путин, поскольку боится российского лидера. Такое мнение в беседе с РИА Новости озвучил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю", – сказал парламентарий.

По словам Шеремета, украинскому президенту в случае такой встречи нечего было бы сказать, кроме оправданий за то, что он сделал со своей страной. Кроме того, добавил депутат, участие Зеленского в саммите "Большой двадцатки" не имеет смысла, поскольку там и так будут "хозяева Украины".

Ранее Владимир Путин допустил, что может лично принять участие в саммите G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Российский лидер отметил, что пока не принял окончательного решения, однако он благодарен президенту Индонезии за приглашение.

Между тем накануне Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать на предстоящем саммите, если туда приедет президент РФ. В то же время он отметил, что в целом Украина готовится к мероприятиям 15–16 ноября.



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