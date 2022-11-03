Илон Маск примет участие в саммите G20 на Бали

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Основатель Tesla и Space X Илон Маск примет участие во встрече лидеров бизнеса в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

Отмечается, что ранее участие предпринимателя в саммите анонсировала торговая палата Индонезии. В беседе с изданием руководитель балийского отделения ведомства Маде Арианди подтвердил данную информацию.

Как следует из программы на официальном сайте саммита B20 (встречи представителей мирового бизнес-сообщества), Маск примет участие в сессии на тему "Ориентирование в будущих потрясениях на фоне глобальных технологических инноваций".

В той же программе указано, что одним из спикеров также станет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он выступит с докладом на тему "Инвестирование в инклюзивный рост для устойчивого будущего".

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что может лично принять участие в саммите G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Российский лидер отметил, что пока не принял окончательного решения, однако он благодарен президенту Индонезии за приглашение.



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