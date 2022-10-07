Офис Зеленского опроверг информацию о его намерении посетить саммит G20

Фото: g20.org/Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что информация о намерении президента Украины посетить саммит G20 является недостоверной. Об этом он сообщил украинскому интернет-изданию "Страна.ua".

"Нет, окончательное решение еще не принято", – сказал Никифоров.

Ранее посол Индонезии в ОАЭ Хусина Багис сообщил о согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского участвовать в саммите G20.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об участии Путина в G20. Отмечалось, что формат участия российской стороны пока не определен.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 15 по 16 ноября. Он пройдет на Бали.

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