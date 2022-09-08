В Индонезии выразили готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Фото: kremlin.ru
Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Владимира Путина на саммите G20. Об этом РИА Новости заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.
Он отметил, что принимающая саммит страна предоставит гарантии безопасности всем участникам. Таварес напомнил, что Индонезия много раз принимала международные встречи.
"Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", – сказал посол.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России в саммите G20 будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности. Он также отметил, что Москва признательна стране-организатору за приглашение на высшем уровне.
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