В Индонезии выразили готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20

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Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Владимира Путина на саммите G20. Об этом РИА Новости заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Он отметил, что принимающая саммит страна предоставит гарантии безопасности всем участникам. Таварес напомнил, что Индонезия много раз принимала международные встречи.

"Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие", – сказал посол.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России в саммите G20 будет приниматься с учетом множества факторов, в том числе условий безопасности. Он также отметил, что Москва признательна стране-организатору за приглашение на высшем уровне.