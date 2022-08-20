В Китае заявили, что Путин и Си Цзиньпин продемонстрируют неповиновение Западу на G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 на Бали могут воспользоваться этим для совместной демонстрации неповиновения Западу и подтвердить свою международную значимость. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает газета South China Morning Post.

Так, основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг заявил, что решение китайского лидера об участии в G20 призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления отношений с миром на уровне, существовавшем до пандемии. При этом решение президента РФ приехать на саммит, считает аналитик, носит еще более символический характер.

"Это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок", – сказал Вонг.

В публикации также говорится, что напряженность между двумя державами и Западом может омрачить встречу "Большой двадцатки" и будет иметь последствия для других государств, независимо от их позиции по вопросу украинского конфликта и отношений между КНР и США.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что лидеры России и КНР планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали. При этом ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

Ранее представитель МИД Великобритании заявил агентству Reuters, что у России "нет морального права" участвовать в заседании саммита G20 на острове Бали из-за специальной военной операцией по защите ЛНР и ДНР.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

