В Британии призвали не допускать Путина на G20

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Кандидат в премьеры Великобритании, бывший министр финансов страны Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который будет проходить в ноябре в Индонезии. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.

"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом G20, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", – приводит телеканал слова представителя Сунака.

Он добавил, что партнеры и союзники Британии из стран "Большой двадцатки" несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать действия президента России ужасающими.

Накануне Путин и президент Индонезии Джоко Видодо провели телефонный разговор. Как уточняла пресс-служба Кремля, стороны в том числе обсудили подготовку к саммиту G20.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

Ранее сообщалось, что около половины стран "Большой двадцатки" не поддержали стремление США изолировать Россию от международного сообщества. По данным Bloomberg, лидеры богатейших стран G20 столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ из-за исторических связей с Москвой, опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.