Песков заявил, что слова Джонсона не повлияют на участие Путина в саммите G20

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Заявления премьера Великобритании Бориса Джонсона по поводу возможного участия президента России в саммите G20 не повлияют на решение Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, они не могут повлиять на решение", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
На саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали, пригласили Владимира Путина. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.
В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен этому.
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