Половина стран G20 не поддержала стремление США изолировать Россию – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Около половины стран "Большой двадцатки" не поддержали стремление США изолировать Россию от международного сообщества, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, лидеры богатейших стран G20 столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ из-за исторических связей с Москвой, опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.

Также отмечается, что реализация глобальных антироссийских инициатив стран G7, таких как установление потолка цен на российскую нефть, может быть затруднена из-за отсутствия единства среди стран G20.

7 и 8 июля на Бали состоялось заседание глав МИД G20. Как рассказала после мероприятия посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, на саммите выстроилась очередь на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По ее словам, речь идет о главах делегаций всех стран, кроме участниц G7. Таким образом, все члены "Большой двадцатки", которые не входят в "Большую семерку", готовы слушать и слышать позицию Москвы, считает Воробьева.

