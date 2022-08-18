Путин и президент Индонезии обсудили по телефону подготовку к саммиту G20

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили подготовку к саммиту G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Также Путин сообщил Видодо о предпринимаемых Россией совместно с Турцией и Секретариатом ООН усилиях по стабилизации ситуации на рынках зерна и удобрений.

"Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере", – говорится в сообщении.

Также российский лидер поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днем независимости, который отмечался 17 августа.

Ранее китайская газета South China Morning Post писала, что попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал. По словам аналитиков, Джакарта хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.

Как отметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира, Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет.

До этого посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ноябрьского саммита G20 на острове Бали.

