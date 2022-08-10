Индонезия выразила заинтересованность в проведении встречи Путина и Зеленского

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Индонезия готова организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях ноябрьского саммита G20 на острове Бали, если лидеры будут присутствовать на мероприятии лично, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес. Об этом сообщает ТАСС.

"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии (Джоко Видодо. – Прим. ред.) президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите "двадцатки" на Бали, то, конечно, для (проведения встречи. – Прим. ред.) будет возможность", – сказал дипломат.

По словам Тавареса, Индонезия готова содействовать проведению такой встречи, а также обеспечить безопасность президента РФ, если он примет очное участие в саммите.

"Мы готовы надежно ее обеспечить в случае участия президента", – добавил Таварес.

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите Группы двадцати (G20) в ноябре в настоящее время нет.

До этого Песков отметил, что встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы делегациями переговорщиков.

