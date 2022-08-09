Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на полях G20

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Предпосылок для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите Группы двадцати (G20) в ноябре в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН.

При этом сам Путин не поедет на встречу в Нью-Йорк, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России не планирует даже выступать по видеосвязи.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Выступление Лаврова ожидается 24 сентября.

