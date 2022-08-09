В постпредстве США в ООН ответили на вопрос о предоставлении Лаврову визы на Генассамблею

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США в рамках соглашения должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относятся к своим обязательствам. Об этом заявил представитель постпредства США на вопрос о визе главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.
"Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН", - передает его слова РИА Новости.
Он добавил, что визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
В общей сложности в составе делегации России числятся 10 человек, среди которых замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
При этом сам Путин не поедет на встречу в Нью-Йорк. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России не планирует даже выступать по видеосвязи.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Выступление Лаврова ожидается 24 сентября.
До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что, пока Лавров находился с рабочим визитом в Египте, американские дипломаты бегали "в разных странах от дома к дому и умоляли" не фотографироваться с главой МИД РФ, чтобы Москва не смогла использовать данные фото в качестве доказательств отсутствия изоляции.
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