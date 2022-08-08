Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

В общей сложности в составе делегации России числятся 10 человек, среди которых замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

При этом сам Путин не поедет на встречу в Нью-Йорк. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России не планирует даже выступать по видеосвязи.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Выступление Лаврова ожидается 24 сентября.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что, пока Лавров находился с рабочим визитом в Египте, американские дипломаты бегали "в разных странах от дома к дому и умоляли" не фотографироваться с главой МИД РФ, чтобы Москва не смогла использовать данные фото в качестве доказательств отсутствия изоляции.

