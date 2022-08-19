Путин и Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите G20 – президент Индонезии

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Лидеры России и КНР планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали. Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент [Владимир] Путин тоже сказал мне, что приедет", – сказал он в интервью Bloomberg.

Накануне Путин и Видодо провели телефонный разговор. Как уточняла пресс-служба Кремля, стороны в том числе обсудили подготовку к саммиту G20.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

Ранее сообщалось, что около половины стран "Большой двадцатки" не поддержали стремление США изолировать Россию от международного сообщества. По данным Bloomberg, лидеры богатейших стран G20 столкнулись с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против РФ из-за исторических связей с Москвой, опасений за свою экономику, а также из-за недоверия к бывшим колониальным державам.