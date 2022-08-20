МИД Великобритании выступил против участия России в саммите G20 на Бали – СМИ

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У России "нет морального права" участвовать в заседании саммита G20 на острове Бали, заявил представитель МИД Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, это связано с российской специальной военной операцией по защите ЛНР и ДНР.

Ранее кандидат в премьеры Великобритании, бывший министр финансов страны Риши Сунак призвал не допускать Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. Как заявил представитель политика, партнеры и союзники Британии из стран "Большой двадцатки" несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать действия президента России ужасающими.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что лидеры России и КНР планируют очно участвовать в саммите G20, который состоится 15–16 ноября на Бали.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.